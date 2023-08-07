Револьвер Элвиса Пресли будет выставлен 26 августа на аукционе

Один из револьверов Элвиса Пресли выставят на аукцион. По оценкам экспертов, лот может стоить около $90 тыс. На револьвере изображены пятиконечные звезды, белоголовый орлан и флаг США, передает телеканал «Известия». Экземпляр оказался у короля рок-н-ролла в конце 1976 года, всего за девять месяцев до смерти. Знакомые музыканта вспоминают: оружие было его слабостью. Артист часто преподносил револьверы в подарок. А личная коллекция оружия Элвиса включала около 40 единиц. Лот будет представлен на торгах, организованных компанией Rock Island Auction, 26 августа.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.