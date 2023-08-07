У сериала «Король и Шут» вышел бонусный эпизод к 50-летию Горшенева
«Кинопоиск» выпустил бонусный эпизод сериала «Король и Шут». Премьера состоялась 7 августа, в день 50-летия вокалиста одноименной группы Михаила Горшенева.
Эпизод получил название «Король и Шут: Сказка о Горшке и Князе». Он длится 1 час 44 минуты и рассказывает фантастическую историю по мотивам песен группы. В картине снялись те же актеры, что и в оригинальном сериале.
3 марта пресс-служба «Кинопоиска» сообщила, что сериал «Король и Шут» в день премьеры посмотрело свыше 410 тыс. подписчиков. По аудитории он обошел предыдущего рекордсмена —«Лигу справедливости Зака Снайдера».