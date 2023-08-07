Число пострадавших при взрыве в турецком Дериндже выросло до 10
Число раненых в результате взрыва в турецком порту в Дериндже в Мраморном море возросло до 10 человек. Об этом 7 августа сообщил губернатор северо-западной провинции Коджаэли Седдар Явуз, его слова приводит издание Hurriyet.
Он отметил, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Взрыв прогремел ранее в этот день около трех часов дня. Его причины предстоит установить.
На месте работают пожарно-спасательные, медико-санитарные и полицейские бригады.
Как уточнил мэр Дериндже Зеки Акгюль, взрыв произошел на одном из элеваторов с зерном. Эксперты, с которыми удалось связаться местному телеканалу NTV, предположили, что пыль, скопившаяся со временем в силосах, где лежат тонны зерна, могла, по предварительным данным, спрессоваться и спровоцировать взрыв.