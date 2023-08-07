Ученые сообщили о большом количестве вышедших из-под контроля планет в Млечном Пути

NASA сообщило изданию The Astronomical Journal, что в Млечном Пути вышли из-под контроля триллионы планет. Ученые обнародовали современные подсчеты одиноких небесных тел. Блуждающих миров в шесть раз больше, чем привязанных к звездам, передает телеканал «Известия». Вышедшие из орбиты планеты формируются так же, как и другие. Небесные тела улетают от звезд из-за неудачных столкновений. Теоретически чем больше планет, тем больше угроза и для Земли.

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