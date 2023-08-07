Россия договорилась с Ираном о сотрудничестве в производстве авиазапчастей
Иран и Россия будут сотрудничать в сфере производства и ремонта самолетов и вертолетов. В Тегеране состоялась встреча экспертов двух государств, передает телеканал «Известия». Стороны намерены подписать соглашение о совместной работе. В апреле Россия и Иран договорились об использовании инфраструктуры для обучения пилотов и центров по ремонту самолетов. Москва признала стандарты Тегерана в обслуживании авиации.
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