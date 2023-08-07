Телеканал РЕН ТВ завершил съемки новой криминальной драмы «Юматов»

Телеканал РЕН ТВ совместно с компанией «АВК продакшн» завершили съемки нового остросюжетного криминального 8-серийного сериала «Юматов».

Проект расскажет историю нашего современника, Александра Юматова, которого можно назвать успешным решалой. Но помимо решения непубличных трудностей публичных персон, он должен разбираться и в проблемах собственной полукриминальной семьи. Главный герой стал центром пересечения всех основных драматургических линий проекта, он — сильная личность, вокруг которой строится сюжет, что предопределило выбор названия — «Юматов».

Жанр сериала создатели определяют как криминальную семейную сагу, одной из главных сюжетных линий которой является конфликт между главным героем и его матерью.

События развиваются в нескольких временных линиях, что даёт возможность увидеть истоки и конфликтов и тайны семьи Юматовых .

«Мать в нашей истории — ее играет Джульетта Шабанова — это очень серьезный персонаж с криминальным прошлым, с большой трагедией, наложившей отпечаток на всю ее дальнейшую жизнь. Она одержима местью и пытается сделать сына своим единомышленником. Молодой Юматов не видит себя на этом пути, он пытается строить свою собственную жизнь, но вынужден постоянно балансировать между криминальным миром своей семьи и миром «нормальных» людей. Он действует на грани, но старается сохранить свои принципы и руководствуется благородными целями. Это харизматичный, сложный герой. Мы довольно долго проводили кастинг, но остановили свой выбор на Леониде Бичевине, который продемонстрировал огромный актерский диапазон, который был необходим в нашем проекте», — отметила Елена Котунова, продюсер проекта.

Ансамбль основных персонажей сериала выстроен таким образом, чтобы все основные архетипы были в нем отражены и герои органично друг друга дополняли. В роли главного антагониста выступает главарь банды Гога — Людоед — в исполнении Сергея Юшкевича, история взаимоотношений семьи героя с которым тянется из глубокого прошлого. Брат матери, дядя главного героя (Анатолий Кот), отвечает в сериале за мир «цивилизованного» бизнеса, его сын Павел (Шамиль Мухамедов) — за современную модель карьерного пути на стыке бизнеса и политики.

Леонид Бичевин, актер, исполнитель роли главного героя: «Юматов — человек несовременный, он как будто потерялся по времени. Он застрял между мирами, между днем сегодняшним с его реалиями и лихими 90-ми. Мой герой мог бы совершенно иначе реализоваться в жизни, но не может выбраться из сценария, который был задан для него историей его семьи, его прошлым. Он хотел бы быть хорошим парнем, современным Робин Гудом, помогать людям бороться против несовершенства и несправедливости. Но при этом он использует закон по своему усмотрению, играет по правилам, которые навязывает ему мир. Злодей он или герой, какое будущее его ждет — наверное, основная интрига нашего проекта».

Артем Мазунов, режиссер: «Проект наш называется «Юматов» — по фамилии главного героя, который управляет делами трастового фонда своего дяди и волею судеб оказывается втянут в криминальные разборки. От этого страдает и он сам, и близкие ему люди. В сериале мы показываем весь жизненный путь главного героя, чтобы понять, каким и почему он стал в настоящем. Процесс обретения им семьи, осознания своего прошлого — основная драматическая линия сериала, которая через флешбэки разворачивается на фоне насыщенного интригой и экшеном сюжета».

Джульетта Шабанова, актриса, исполнительница роли матери: «Я играю женщину сложную, противоречивую, с трагической судьбой. Она делает очень жесткие, страшные вещи, но она честна с собой, ее бог — это ее совесть. Эта история показывает несколько эпох — 1990-е годы и современность. Люди поменялись, изменился окружающий мир, но моя героиня осталась в прошлом, она живет по законам времени своей юности и не может принять день сегодняшний — и это ее главная трагедия».

Съемки сериала проходили в Москве и Подмосковье.

Премьера сериала запланирована на 2024 год.

В главных ролях снялись Леонид Бичевин, Анатолий Кот, Джульетта Казакевич (Шабанова), Сергей Юшкевич, Владислав Котлярский, Игорь Жижикин , Шамиль Мухамедов, Эрика Булатая, Сергей Легостаев, Михаил Алипа. Режиссер-постановщик проекта — Артем Мазунов. Генеральными продюсерами выступили Владимир Тюлин и Анатолий Тупицын.