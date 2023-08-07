В России снизились цены на духи и туалетную воду

Цены на духи и туалетную воду во II квартале 2023 года снизились на 4% к аналогичному периоду прошлого года, сообщили аналитики государственной системы маркировки «Честный знак».

Всё это повлекло за собой увеличение спроса. Розничные продажи духов увеличились на 57% к аналогичному периоду 2022 года. Продажи туалетной воды увеличились по отношению к аналогичному периоду 2022 года на 19%.

Повысились при этом средневзвешенные цены на парфюмерную воду на 8% и на одеколон на 25%. Однако рост цен не повлиял на популярность этих товаров: продажи парфюмерной воды выросли на 25%, одеколонов — 5%.