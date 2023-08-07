В России почти в 40 раз увеличились случаи утечки личных данных

В России за два года почти в 40 раз выросло количество утечек персональных данных пользователей. Если в 2021-м таких инцидентов было четыре, то в 2022-м — свыше 140, а за первые семь месяцев 2023-го — уже свыше 150, сообщили «Известиям» в Роскомнадзоре.

«В 2021 году было зафиксировано четыре крупных инцидента с персональными данными, в ходе которых в открытый доступ попало 2,7 млн записей. В 2022-м зафиксировано более 140 случаев, в Сеть попало около 600 млн записей о гражданах», — говорится в сообщении.

Только за семь месяцев 2023 года в РКН зафиксировали свыше 150 случаев. Всего в России не менее 5,5 млн структур, имеющих доступ к частной информации. При этом в надзорном ведомстве не считают возросшее число утечек исключительно виной так называемых операторов личных данных, поскольку с начала СВО они стали особым объектом внимания хакеров.

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Личное делят: в РФ в 40 раз выросло количество утечек персональных данных