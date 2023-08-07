Ученый спрогнозировал рост числа ливней в Москве

Участившиеся сильные ливни в Москве — это закономерное следствие глобального потепления, рассказал «Известиям» океанолог, ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Александр Осадчиев.

«Именно глобальное потепление приводит к тому, что интенсивность осадков увеличивается. Проливные дожди и последовавшие за ними стихийные бедствия на черноморском побережье России — также часть этих изменений», — сказал ученый.

Александр Осадчиев стал гостем лектория политехнического музея «Открывая новое», прошедшего в Москве 3 августа. По мнению специалиста, остановить процесс глобального потепления, скорее всего, не удастся, так как население Земли продолжает потреблять ресурсы и электроэнергию в огромных объемах и выделяет парниковые газы. Сегодня повышение температуры происходит быстрее, чем когда-либо в истории планеты, уверен ученый.

С этой оценкой согласен и координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк. По его словам, климат меняется так сильно, что в Москве пора приспосабливать канализацию под более частые и сильные ливни.

«Рост частоты ливней в Москве из-за глобального потепления действительно закономерен, и жителям города нужно к этому привыкать. Увеличение температуры на один градус поднимает содержание воды в воздухе. Как следствие, с неба выливается больше дождя. При этом быстрые потоки теплого воздуха идут вверх, а холодного — вниз. Теплый воздух быстро остывает и обрушивает ливни, поэтому теперь ливневые канализации в столице нужно строить с учетом большего объема дождя в сутки», — сказал Игорь Шкрадюк.

Встречи лектория политехнического музея «Открывай новое» проходят регулярно. Их аудитория получает возможность узнать, что думают ведущие эксперты о самых актуальных научных проблемах современности, а также задать им свои вопросы.

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