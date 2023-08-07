За чем следить инвестору на этой неделе

Неделя будет насыщена корпоративными отчетами, от которых будут зависеть котировки акций российских компаний, заявил «Известиям» аналитик ФГ «Финам» Александр Ковалев.

В понедельник, 7 августа, ожидается публикация результатов распределительной сетевой компании «Ленэнерго» за первое полугодие, а также завершение редомиляции Polymetal — компания будет перерегистрирована в Казахстане, напомнил аналитик. «Русагро» также опубликует финансовые результаты за II квартал и шесть месяцев 2023 года. Помимо этого, итогами своей работы за полгода поделится «Мосэнерго».

В среду Сбербанк опубликует финансовые результаты по РПБУ за 2023-й, сообщил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. В этот же день Polymetal обнародует отчет за первое полугодие текущего года, добавили в «Финаме».

10 августа совет директоров «РуссНефти» рассмотрит вопрос о выплате дивидендов своим акционерам. Прибыль компании за шесть месяцев нынешнего года составила 12,9 млрд рублей против 6,5 млрд рублей в аналогичном периоде 2022 года — решение будет принято исходя из этих цифр.

Также в четверг выйдут финрезультаты за II квартал от VK Group и угольной компании «Распадская», рассказал Александр Бахтин. Кроме того, операционными результатами за июль поделится «Аэрофлот». Также в четверг результаты по МСФО за первую половину 2023-го раскроет алкогольная компания «Белуга».

В пятницу также ожидается выход отчетности алюминиевой компании «Русал» по МСФО за первое полугодие 2023-го, добавили в «БКС Мир инвестиций».

Рост доллара и евро относительно рубля, скорее всего, прекратится, после чего российская валюта начнет укрепляться, отметили в «Цифра брокер». Однако в конце предыдущей недели она торговалась около важного уровня сопротивления 94,2 за «американца» — закрепление выше этого уровня открыло возможность для дальнейшего падения в пределах 96,5–97 за доллар. Евро при этом может дорасти до 105,5–106 рублей.

С учетом позитивного начала сезона индекс Мосбиржи может продолжить движение в восходящем канале и на предстоящей неделе, считают в «Финаме». Рост индекса зависит от курса иностранных валют — если доллар и евро продолжат укрепляться, он сохранит позитивную динамику. Следующее сопротивление будет ждать его только на уровне 3300 пунктов.