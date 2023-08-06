Ким Чен Ын проверил работу военных заводов КНДР

Лидер КНДР проинспектировал работу основных военных заводов. Ким Чен Ын посетил в том числе предприятие по производству крупнокалиберных снарядов для тяжелой артиллерии и реактивных орудий. Руководитель страны оценил успехи завода в модернизации, передает телеканал «Известия». Отмечается, что на предприятии установили новое оборудование и измерительные приборы. По данным журналистов, северокорейский деятель осматривал заводы вместе с сестрой Ким Ё Чжон.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.