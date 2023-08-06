Церемония памяти жертв атомной бомбардировки прошла в Мемориальном парке мира в Хиросиме

В Японии почтили память жертв атомной бомбардировки Хиросимы. В 08:15 по всей стране объявили минуту молчания. В Мемориальном парке мира прозвучал траурный колокол, передает телеканал «Известия». Время отмечает момент взрыва бомбы 6 августа 1945 года. В один день после атомного удара погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс.

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