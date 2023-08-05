На Мосбирже набирают популярность сделки с фьючерсами на золото

Сделки с фьючерсами на золото набирают популярность на Мосбирже. Инструмент был запущен на площадке 28 июня 2023 года. Российские контракты торгуются без привязки к фьючерсам лондонской биржи. С момента старта объемы торгов достигли 3,6 млрд рублей, передает телеканал «Известия». В день совершается покупок и продаж примерно на 100 млн рублей. По объему торгов золото уже обошло палладий, но пока отстает от платины.

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