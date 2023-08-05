Гребенкин вошел в состав очередного экипажа корабля Crew Dragon

Космонавт Александр Гребенкин полетит на МКС в составе экипажа Crew Dragon. Очередная отправка специалистов на станцию состоится в начале 2024-го, передает телеканал «Известия». Предстоящий полет станет восьмым регулярным рейсом для Crew Dragon. В то же время для россиянина будущая миссия на МКС будет первой в карьере. При этом полет Гребенкина пройдет по программе перекрестных полетов между РФ и США.

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