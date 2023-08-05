Новый рекорд температуры Мирового океана

Температура Мирового океана установила новый рекорд, свидетельствуют данные программы ЕС по наблюдению за Землей Copernicus. В среднем поверхность воды прогрелась до +20,96 °С, передает телеканал «Известия». Предыдущий рекорд зафиксировали в 2016 году, тогда поверхность Мирового океана прогрелась до +20,95 °С. Таяние ледников в Гренландии может «размыть» Гольфстрим. Нарушение системы течений приведет к сильному похолоданию в Северном полушарии через 60–70 лет.

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