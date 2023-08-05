Пекин призвал Москву изучить инцидент с гражданами КНР на границе

Посольство Китая в Москве призвало российскую сторону расследовать отказ во въезде пятерым гражданам КНР, которые, по предварительным данным, до поездки в Россию указали в заявлении на визу другой пункт пропуска, что нарушает российские законы и правила. Об этом дипмиссия заявила 5 августа в своем аккаунте в соцсети WeChat.

«29 июля пятерых граждан Китая, которые хотели на машине въехать из Казахстана в Россию через пункт пропуска Караузек в Астраханской области, остановили, аннулировали им туристические визы и отказали во въезде на территорию страны», — отметили в Пекине.

Сотрудники профильных департаментов посольства КНР встретились с представителями МИД РФ, Федеральной пограничной службы, Федеральной службы безопасности и других ведомств, чтобы сделать российской стороне представление.