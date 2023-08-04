ВОЗ предупредила о высоком риске распространения холеры в мире

С начала 2023 года в 25 странах мира зафиксированы массовые вспышки заболевания холерой. Для сравнения: в 2022 году случаи распространения инфекции произошли в 16 странах. Причиной тому может быть нехватка вакцин и других средств для борьбы с болезнью, из-за чего эксперты оценивают риск распространения холеры в мире как очень высокий. Об этом стало известно 4 августа из доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, наиболее острая ситуация обстоит в Африке, где с начала текущего года вспышки инфекции были зафиксированы в 14 государствах. Самыми пострадавшими странами эксперты называют Малави (за семь месяцев 2023-го ― 58 941 случай заболевания и 1766 смертей), Мозамбик (за девять месяцев ― 33 344 случая и 141 летальный исход), а также Демократическую Республику Конго (за семь месяцев — 28 043 случая и 196 смертей).

В последние недели в Конго еженедельно регистрируют более 900 случаев заболевания холерой. Более того, в некоторых провинциях страны наблюдается положительная динамика заболеваемости.

Ранее, 21 июля, в Роспотребнадзоре сообщили, что в реке Лесной Тамбов действует запрет на купание из-за возбудителя холеры. Также в целях профилактики установлен запрет на купание, ловлю рыбы и использование воды в хозяйственных целях из реки Цна.

20 июля сообщалось, что у гражданина Индии в Рассказово нашли холероподобный возбудитель. В гостинице для трудовых мигрантов, где он жил, начали противоэпидемические мероприятия. Мужчину госпитализировали, его состояние оценивалось как удовлетворительное.

Позже в этот день главный внештатный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области Андрей Продеус сообщил, что угрозы распространения холеры в России нет. При этом специалист отметил, что риск заразиться холерой есть, только если не мыть руки и очень близко общаться с носителем инфекции.