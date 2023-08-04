Дональда Трампа обязали повторно явиться в суд

Экс-президента США Дональда Трампа отпустили из суда под обязательство о явке. Заседание по делу экс-президента продлилось менее получаса, передает телеканал «Известия». Политику предъявили обвинения в связи со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Суд назначил слушания по делу на 28 августа. Трамп вину не признал и заявил о политическом преследовании.

На политических перспективах Трампа дело не отразилось. Политик лидирует в опросах среди кандидатов от республиканцев. Однако демократы изо всех сил пытаются помешать Трампу в выборной гонке. Против бывшего президента возбудили уже три уголовных дела. Разбирательства по J6 будет вести судья, связанная с семьей действующего президента США Джо Байдена. Таня Чуткан ранее работала в одной юрфирме с сыном действующего главы Штатов. До судейской карьеры женщина успела поработать и с компанией Burisma. Сын нынешнего президента США сам находится в центре коррупционного скандала из-за получения взяток от украинской газодобывающей компании.

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