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Глава СКР проверит жалобы липчан на работу общественного транспорта

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Глава СКР РФ Александр Бастрыкин потребовал проверить, насколько обоснованы жалобы жителей Липецкой области на отсутствие регулярного автобусного сообщения. Об этом сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на ведомство.

Агентство поясняет, что ранее в соцсетях появилась информация об обращении липчан к руководству ведомства. Они пожаловались на отсутствие регулярного сообщения с садовыми товариществами. По их данным, ранее было принято решение о бесплатных перевозках для членов СНТ, но из-за отсутствия бюджетного финансирования оно не исполняется.

О результатах процессуальной проверки и установлении всех обстоятельств главе СКР доложит руководитель СУ СКР по Липецкой области Евгений Шаповалов.

Агентство напоминает, что в июне 2023 года жители садовых товариществ Липецкой области попросили губернатора Игоря Артамонова и мэра Липецка Евгению Уваркину решить проблему нехватки автобусов. Так, вместо семи дней в неделю автобусы ходили пять дней, липчане просили сделать их ежедневными.

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