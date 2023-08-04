Акция «Свеча поколений» прошла в Мелитополе

В Мелитополе зажгли свечи в память о погибших в военных конфликтах. Церемония состоялась на мемориале «Братское кладбище», передает телеканал «Известия». Участники составили из горящих свечей слово «Донбасс». Акцию провели в годовщину гибели Героя России Ольги Качуры. Полковник была единственной в Донбассе женщиной-командиром. Известная под позывным Корса, она возглавляла подразделение реактивной артиллерии.

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