В Бурятии пройдут буддийские учения в рамках I Международного буддийского форума

В Улан-Удэ представят методы тренировки ума и сохранения самообладания в рамках Учения Белой Тары — буддийского божества медитации и долголетия. Передачу и начитку мантры Белой Тары дарует первый российский геше — доктор буддийской философии, ректор Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» им. Д.Д. Заяева габжа лама Дымбрыл Дашибалданов 13 августа. Мероприятие пройдет в преддверии I Международного буддийского форума, который пройдет 17–19 августа в Бурятии.

Организаторы форума — Буддийская традиционная Сангха России, правительство Республики Бурятия, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке фонда «Росконгресс».

Божество Белая Тара является одним из трех божеств долголетия, божеством медитации в практиках долгой жизни, она устраняет препятствия и помогает бороться со стрессами. На посвящении Дымбрыл лама расскажет о буддийском учении в целом, о буддийских методах тренировки ума, способствующих сохранению самообладания, концентрации ума, что может быть полезным в повседневной жизни. Специально для учений с 9 по 12 августа ламы Дуйхор дацана возведут песочную мандалу Белой Тары.

Также 13 августа состоятся лекции, дарование лунга на начитку мантры Белой Тары, ритуал долгой жизни Цэдо, затем состоится разбор мандалы Белой Тары и раздача песка мандалы верующим. Учение Белой Тары начнется в 10:00 в КСК «Дружба» (Улан-Удэ, проспект Строителей, 72).

Международный буддийский форум состоится 17–19 августа в Улан-Удэ. Целью I Международного буддийского форума «Традиционный буддизм и вызовы современности» является всестороннее обсуждение вопросов развития буддизма, буддийской культуры, философии и практики, а также создание новой площадки международного диалога. Проведение форума направлено на развитие научного, образовательного и культурного сотрудничества между буддийскими организациями разных стран.

Программа форума включает проведение дискуссий, посвященных различным аспектам сохранения и развития буддизма в мире. В частности, участники обсудят буддийское образование, цифровизацию письменного наследия, работу с источниками при изучении истории буддизма, международное сотрудничество государств, где распространено это учение, а также вопросы взаимодействия буддийских и государственных организаций. Помимо этого, в рамках Международного буддийского форума состоится традиционная конференция «Феномен Пандито Хамбо Ламы Даши Доржи Этигэлова» в Иволгинском дацане «Хамбын Хурээ», по итогам которой запланировано принятие резолюции.

Участие в форуме примут представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. С докладами выступят ведущие ученые: директор национального музея Чингисхана Монголии, академик Чулуун Сампилдонов, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова, профессор Алексей Маслов, ректор буддийского университета «Даши Чойхорлин» Дымбрыл Дашибалданов, а также буддологи из Индии, Китая, Непала, Шри-Ланки, Мьянмы и других стран.

Регистрация на форум проходит на официальном сайте, она позволит участникам посетить тематические площадки форума, образовательную и культурную части.