Неудобный лидер

В парламентских республиках нередко складывается ситуация, когда президент страны придерживается одних взглядов, а премьер-министр — прямо противоположных. В такие периоды борьба становится особенно ожесточенной, и если политическая культура в государстве находится не на высшем уровне, то у оппонентов во власти возникает соблазн подкорректировать законодательство в свою пользу. Именно такую картину мы и наблюдаем сегодня в Болгарии.

Пост ее президента занимает бывший командующий ВВС страны Румен Радев. Хоть он и называет себя в шутку натовским генералом, его подходы к прекращению вооруженного конфликта на Украине существенно отличаются от линии альянса. Так, Радев видит выход из украинского кризиса не в увеличении поставок Киеву оружия, а в скорейшем переходе сторон к переговорам о мире. На встрече с Владимиром Зеленским в июле Радев заявил: «Сейчас мы слышим слова «победа, победа, победа». По его словам, для любой страны, которая находится в состоянии вооруженного конфликта, это важные слова, но «мы хотим слышать слово «мир», и ведущие усилия должны быть направлены на достижение мира».

Правительство в Болгарии формируется парламентом (Народным собранием), а там на протяжении последних лет доминируют евроатлантисты, которые строго ориентируются на Вашингтон в украинском и во всех других вопросах. Ключевыми фигурами прозападного политического спектра стали бывшие премьер-министры — лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов и один из руководителей партии «Продолжаем перемены» Кирилл Петков. Последний похвастался в марте, что София передала Киеву вооружение на 5 млрд левов (около €2,5 млрд). «Объединенная Европа сейчас показывает свою силу, и я не хочу, чтобы моя страна защищала агрессора», — заявил Петков.

В парламентской республике президент выполняет главным образом представительские функции, в то время как реальная власть сосредоточена в руках премьер-министра, который избирается парламентом. Однако, согласно болгарской конституции, если правительственная коалиция в Народном собрании распадается и народные представители не могут сформировать новый состав совета министров, президент назначает служебное (временное) правительство и распускает парламент.

С 2021 года состоялось пять выборов в Народное собрание. У народных представителей никак не получалось сформировать устойчивую правящую коалицию. Вследствие этого значительную часть времени страной руководили служебные правительства, назначенные президентом Руменом Радевым.

Фактически Радев перехватил у евроатлантистов бразды правления и попытался скорректировать внешнеполитический курс страны. София вела переговоры с «Газпромом» о поставках газа, что шло вразрез с линией Евросоюза на форсированный отказ от российских энергоносителей. Также Радев не раз заявлял о прекращении поставок оружия Украине.

В начале июня 2023-го прозападным силам, представленным коалицией партий «Продолжаем перемены» – «Демократическая Болгария» и партией ГЕРБ, все-таки удалось договориться и сформировать правительство, в связи с чем политика Софии вернулась в прежнее евроатлантическое русло. 6 июля Зеленский и премьер-министр Болгарии Николай Денков подписали декларацию об интеграции Украины в НАТО. В документе закрепляется готовность Софии поддерживать Киев как политически, так и материально.

При этом, как показывают опросы, большинство болгарских граждан не поддерживает внешнеполитический курс своего правительства. Согласно опубликованному в конце июля социологическому исследованию агентства «Медиана», 65% болгар выступают против передачи Киеву вооружений. Рейтинг доверия с большим отрывом возглавляет президент Румен Радев — его поддерживают 53% респондентов. Лишь 20% опрошенных считают, что прозападное правительство Денкова «вселяет надежду».

В такой неблагоприятной для себя ситуации контролирующие парламент евроатлантисты решили атаковать Радева путем конституционных поправок, еще больше ограничивающих президентскую власть. Если их предложения по изменению конституции будут приняты, президент больше не сможет назначать служебное правительство и через него вмешиваться в определение внешней политики.

Кроме того, болгарские парламентарии намереваются лишить генерального прокурора функций надзора за законностью и методического руководства деятельностью всех прокуроров. Это связано с тем, что Радев, по мнению ряда экспертов, попытался воздействовать на народных представителей через генпрокурора. В отношении лидеров прозападных фракций прокуратура запрашивала снятие депутатской неприкосновенности, ссылаясь на проведение антикоррупционных расследований.

Инициированные антироссийскими силами изменения в конституцию затрагивают также и вопрос исторической памяти — в качестве главного государственного праздника предлагается установить День славянской письменности и культуры, отмечающийся 24 мая. Он должен прийти на смену Дню освобождения Болгарии от османского ига, который болгары празднуют 3 марта, в годовщину подписания в 1878 году Сан-Стефанского мирного договора между Россией и Турцией.

Понизить на конституционном уровне значение Дня освобождения Болгарии — всё равно что в России покуситься на День победы. Если бы не было 3 марта 1878 года, болгары сегодня не смогли бы праздновать ни День славянской письменности и культуры, ни какой-либо другой болгарский праздник. Если бы русские тогда не освободили болгар от османского ига, сейчас статус этого южнославянского народа был бы таким же незавидным, как положение курдов в Турции.

Вероятно, цель столь нарочитого антиболгарского и протурецкого жеста евроатлантистов заключается в привлечении на свою сторону в вопросе конституционной реформы формально оппозиционных народных представителей от партии «Движение за права и свободы», представляющей интересы проживающего в Болгарии турецкого меньшинства.

Президент Радев осудил предложенную прозападными силами реформу, отметив, что в последнее время в стране наблюдается «наступление на свободу и демократию». Болгарское общество, по словам президента, должно за этим внимательно следить и своевременно реагировать.

Получится ли у болгар противостоять конституционным поправкам, посягающим как на демократические ценности, так и на историческую правду, увидим в ближайшее время.

Автор — политолог, эксперт по восточноевропейскому региону

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