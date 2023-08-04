Инженера предприятия признали виновным в крупном лесном пожаре в Якутии

Главного инженера угледобывающей компании в Якутии признали виновным в лесном пожаре, который распространился на площади свыше 11,1 тыс. га. Мужчине предстоит выплатить ущерб, нанесенный огнем.

Пожар произошел в Томпонском районе. По данным прокуратуры, подсудимый утвердил разрешительную документацию на проведение взрывных работ с нарушениями. При проведении взрыва произошло возгорание леса, пишет ИА YakutiaMedia.

Уголовное дело было возбуждено по ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба»). Суд признал главного инженера виновным в происшествии и удовлетворил гражданский иск прокурора на выплату нанесенного ущерба. По данным ИА SakhaNews, сумма ущерба составляет свыше 4,3 млн рублей.