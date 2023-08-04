Карта спецоперации на Украине 4 августа

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 4 августа можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге, на донецком направлении отражено восемь атак противника в районах Белогоровки, Спорного, Веселого, Старомихайловки, Парасковиевки и Первомайского ДНР. После отражения атак российские войска контратаковали отходящего противника в районах Белогоровки и Водяного ДНР, и в результате заняли более выгодные позиции. Нанесено поражение 24-й, 28-й, 110-й механизированных, 5-й штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Торецка, Клещеевки, Авдеевки, Красного и Белогоровки ДНР. Потери противника составили до 185 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубица Д-20.

На южнодонецком направлении ВС РФ продолжали наступательные действия в районе Старомайорского ДНР и улучшили тактическое положение. Нанесено огневое поражение 31-й механизированной и 35-й бригаде морской пехоты ВСУ в районах Ровнополя и Макаровки ДНР. В районе Приютного Запорожской области пресечена деятельность украинской ДРГ. Уничтожено более 120 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На запорожском направлении отражена атака противника в районе Работино Запорожской области. Нанесено поражение 33-й, 47-й, 65-й и 118-й механизированным бригадам ВСУ в районах Малой Токмачки, Яблоневого и Успеновки Запорожской области. Потери противника составили свыше 130 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, в том числе американская БМП Bradley, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-20.

На купянском направлении ВС РФ продолжают наступательные действия на широком фронте и заняли более выгодные позиции в районах Ольшаны, Петропавловки и Токаревки Харьковской области. Отражены четыре атаки подразделений 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районе Новоселовского ЛНР. Нанесено огневое поражение девяти бригадам ВСУ в районах Орлянского, Котляровки, Ивановки, Плетеневки и Берестового Харьковской области. Уничтожено до 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и Krab польского производства.

На краснолиманском направлении отражены две атаки противника в районах Нововодяного и Кременной ЛНР. В районах Кармазиновки, Червоной Дибровы ЛНР, Торского и Красного Лимана ДНР нанесено поражение подразделениям 21-й, 43-й, 54-й, 63-й, 67-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На херсонском направлении уничтожено до 25 украинских военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5496 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных комплексов, 11 113 танков и других боевых бронированных машин, 1142 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5746 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 057 единиц специальной военной автомобильной техники.