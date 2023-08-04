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Гоша Куценко начал учить китайский язык

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Заслуженный артист России Гоша Куценко начал учить китайский язык. Об этом актер рассказал во время защиты национальных фильмов, которые производят организации кинематографии, не входящие в лидеры отечественного кинопроизводства.

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Питчинг проводил Фонд кино. Экспертный совет заслушал защиту 53 проектов. Среди них экшен-детектив Андрея Волгина «Красный шелк», который «Нота Бене» создает совместно с НМГ и китайской кинокомпанией. Гоша Куценко утвержден на одну из главных ролей.

«Я уже начал заниматься, правда, пока не уверен, понимают меня китайцы или нет», — признался Гоша Куценко и для убедительности произнес несколько предложений из роли.

Фильм основан на реальных событиях. 1928 год, VI съезд Компартии Китая неожиданно для всего мира проходил в Подмосковье. Делегаты добираются через всю Россию по Транссибу с большим риском для жизни. За ними охотились агенты разных разведок. К тому же в Москву везут секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая.

Часть съемок пройдет в Китае. В фильме также сыграют Глеб Калюжный, Милош Бикович, Фэйя Цзоу. На большие экраны картину выпустит «НМГ Кинопрокат».

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