Новый метод для обнаружения микробных биопленок на медицинском оборудовании придумали ученые из Саратовского института биохимии и физиологии растений и микроорганизмов. Для этих целей они предложили использовать нанокластеры золота.

Биопленки — это скопления микроорганизмов, связанные между собой. В таком виде в природе существует 95% всех бактерий. Ультрамалые частицы золота хорошо связываются с биопленками. При этом они флуоресцируют, то есть светятся. Этот эффект ученые использовали, чтобы сделать колонии микробов более заметными.

«Опасность представляют патогенные бактерии. Часто они покрывают поверхности медоборудования. Такие образования сложно увидеть невооруженным глазом. В нашем тесте частицы золота связываются с биопленками, в буквальном смысле высвечивая их», — пояснила руководитель проекта младший научный сотрудник ИБФРМ РАН Стелла Евстигнеева.

По словам специалиста, такой метод в 10 раз более чувствителен, чем стандартный метод диагностики микробных загрязнений. Он поможет вовремя выявлять бактериальные биопленки на медицинском оборудовании и предотвращать развитие внутрибольничных инфекций.

Стелла Евстигнеева отметила, что тест подходит для выявления микробов на разных материалах. В том числе на стеклах, пробирках, катетерах.

Работа саратовских биологов поддержана грантом Российского научного фонда. На следующем этапе ученые намерены создать наноструктуры, которые могут и распознавать скопления патогенных бактерий, и эффективно уничтожать их.

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Чистое с золотом: «нанофонарики» найдут микробы на медицинских инструментах