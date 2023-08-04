Реклама
Прямой эфир
Здоровье
Врач опровергла невозможность развития бесплодия из-за абортов
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской и Харьковской областях
Происшествия
Мэр Донецка сообщил об ударе ВСУ по многоквартирному дому
Армия
Экс-советник главы Пентагона заявил о потере свыше 300 тыс. солдат ВСУ
Армия
Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО
Происшествия
Три человека пострадали в результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ
Мир
В МИД РФ заявили о давлении Запада на Грузию из-за диалога с РФ
Мир
Суд в Вашингтоне не стал арестовывать Трампа
Общество
Прокуратура взяла на контроль инцидент с броском гранаты в Jaguar у «Москва-Сити»
Общество
Умер писатель и журналист Лев Колодный
Мир
Трамп назвал обвинения в свой адрес политическим преследованием
Мир
Захарова назвала фарсом слова Борреля о поставках зерна
Мир
Пентагон не обнаружил угроз на границе Польши и Белоруссии

Умер писатель и журналист Лев Колодный

0
Фото: ТАСС/Александр Яковлев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Писатель и журналист Лев Колодный умер в возрасте 90 лет. Об этом 3 августа сообщила газета «Московский комсомолец».

Отмечается, что Колодный многие годы был постоянным автором «Московского комсомольца». Недавно он прислал три части новых москвоведческих очерков из серии «Хождение в Москву», которые уже готовы к публикации.

Как уточнили в издании, Колодный сообщил, что попал в больницу. Однако его обещали выписать через несколько дней.

Лев Колодный родился 23 августа 1932 года в городе Днепр (до 2016 года носил название Днепропетровск). Он был членом Союза московских архитекторов, членом-корреспондентом Российской академии художеств, а также удостоен звания заслуженного работника культуры РСФСР и почетного выпускника факультета журналистики МГУ. Самыми популярными его книгами являются «Замоскворечье», «Хождение в Москву» и «Переулки Арбата».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023