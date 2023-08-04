Умер писатель и журналист Лев Колодный

Писатель и журналист Лев Колодный умер в возрасте 90 лет. Об этом 3 августа сообщила газета «Московский комсомолец».

Отмечается, что Колодный многие годы был постоянным автором «Московского комсомольца». Недавно он прислал три части новых москвоведческих очерков из серии «Хождение в Москву», которые уже готовы к публикации.

Как уточнили в издании, Колодный сообщил, что попал в больницу. Однако его обещали выписать через несколько дней.

Лев Колодный родился 23 августа 1932 года в городе Днепр (до 2016 года носил название Днепропетровск). Он был членом Союза московских архитекторов, членом-корреспондентом Российской академии художеств, а также удостоен звания заслуженного работника культуры РСФСР и почетного выпускника факультета журналистики МГУ. Самыми популярными его книгами являются «Замоскворечье», «Хождение в Москву» и «Переулки Арбата».