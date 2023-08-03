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Следы древнейших медуз обнаружили в Канаде

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В Канаде ученые нашли образцы древнейших медуз возрастом более 500 млн лет. Исследователи обнаружили 182 окаменелости в скале на сланцевом месторождении Бёрджесс, передает телеканал «Известия». Новому виду дали название Burgessomedusa phasmiformis. Медузы могли плавать в водах задолго до появления динозавров.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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