Следы древнейших медуз обнаружили в Канаде

В Канаде ученые нашли образцы древнейших медуз возрастом более 500 млн лет. Исследователи обнаружили 182 окаменелости в скале на сланцевом месторождении Бёрджесс, передает телеканал «Известия». Новому виду дали название Burgessomedusa phasmiformis. Медузы могли плавать в водах задолго до появления динозавров.

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