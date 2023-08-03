Гражданка Китая пыталась вывезти из России советские военные награды

В Приморье пресекли контрабанду советских военных наград. Гражданка КНР пыталась вывезти 20 орденов, сообщает телеканал «Известия». Награды спрятали в дамской сумке. Всего было изъято 11 орденов Красной Звезды и 9 орденов Отечественной войны. Дело возбуждено по статье контрабанда культурных ценностей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.