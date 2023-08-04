Стратегические цели России в условиях кризиса на Украине остаются неизменными с момента их формулировки в ноябре-декабре 2021 года. Изначально предназначенные для распространения по дипломатическим каналам, эти цели охватывают не только Украину, но и более широкие отношения России с США/Западом. Согласие могло быть достигнуто путем дипломатических переговоров, но, к сожалению, Запад не пошел по этому пути. Как следствие, РФ прибегла к военным средствам для достижения своих жизненно важных интересов.

В первую очередь стратегические цели России вращаются вокруг обеспечения демилитаризации Украины, предотвращения любого формального союза между Украиной и США и противодействия потенциальным военным связям с НАТО. Решимость РФ достичь желаемого остается непоколебимой, и страна готова использовать все доступные средства — дипломатические или, в случае необходимости, военные. Если переговоры возобновятся в будущем, вполне вероятно возвращение к тем вопросам, которые в ноябре-декабре 2021-го занимали видное место в дипломатических контактах.

Увы, в западных странах преобладающий нарратив часто сосредотачивается на якобы неминуемом крахе России, затмевая ее волю к преодолению кризиса. Этот нарратив, по-видимому, поддерживается дискуссиями о предполагаемых слабостях России, побуждающими западный истеблишмент не стремиться положить конец конфликту.

По итогам длительных наблюдений за ситуацией на местах, особенно после событий конца июня, можно заключить, что признаков надвигающегося кризиса в России по-прежнему нет. Напротив, нынешнее состояние страны превзошло ожидания во многих областях — в экономике, социальной динамике, демографии и в военной сфере, учитывая способность РФ противостоять грозной машине НАТО.

Нарратив о неизбежном крахе России проистекает из стойкого представления на Западе о том, что страна уязвима перед внутренним крахом из-за кажущейся хрупкости, обширности территорий и критических дисбалансов. Нынешняя кризисная ситуация служит серьезным стресс-тестом для России, оценивающим ее способность принимать обоснованные решения, демонстрировать социальную устойчивость, эффективно использовать ресурсы, адаптировать свою экономическую модель, поддерживать политическую систему, управлять информационными стратегиями и преодолевать вызовы внешней политики.

Бесспорно, Россия сталкивается с огромным давлением и, как любое национальное государство, подвергается стресс-тестам, которые выявляют как сильные, так и слабые стороны.

Несмотря на трудности, связанные с оценкой ситуации в РФ извне, этот стресс-тест продемонстрировал замечательную приспособляемость России как страны с рыночной экономикой, особенно в периоды серьезного напряжения. Даже перед лицом значительной потери возможности вести экспорт на Запад РФ неожиданно продемонстрировала гибкость и впечатляющую устойчивость в финансовой и экономической сферах. Идея о ее крахе, пропагандируемая в некоторых публикациях, безусловно, возникает из-за желания на Западе увидеть реализацию этого фантастического сценария.

Для сравнения возьмем недавние события во Франции с ее вечными забастовками и бунтами. Было бы необоснованно предполагать, что Пятая республика находится на грани взрыва или выхода из ЕС. Или возьмем беспорядки на Капитолийском холме, которые вспыхнули после того, как экс-президент Дональд Трамп отказался признавать итоги выборов. Этот эпизод оказал значительное влияние на внутреннюю американскую политику, но мало повлиял на геополитическое положение США.

Разворачивающиеся события в любой стране, в том числе и в России, лучше всего понимать как закономерную и циклическую часть политического развития, а не неминуемый крах. Такие обстоятельства часто создают проблемы и сложности, с которыми страны должны справляться в рамках своего постоянного роста и эволюции.

Примеры из прошлого (стрелецкий бунт при Петре Великом, ряд неудавшихся дворцовых переворотов в последующие периоды) подтверждают историческую восприимчивость России к внутренним проблемам. Нынешняя ситуация — не изолированное явление, а скорее часть более широкого исторического контекста жизни страны, отражающая повторяющиеся модели внутренних сложностей и социально-политических потрясений на протяжении всей истории.

Российское руководство эффективно справилось с попыткой мятежа, умело сохранив баланс сил, избежав возможных существенных потерь и смягчив неблагоприятные последствия на фронтах. Это успешное управление привело к стратегическому единству в Вооруженных силах.

Автор — декан факультета международных отношений МГИМО МИД России

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