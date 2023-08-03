Жители Неаполя требуют от властей вернуть пособия

В Неаполе проходят протесты из-за сокращения властями социальных пособий. Демонстрации состоялись у офиса партии «Братья Италии», передает телеканал «Известия». Правительство отменило пособие на покупку продуктов и оплату коммунальных расходов. «Гражданский доход» получало около 1,6 млн домохозяйств на юге Италии.

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