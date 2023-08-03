Для Пензенской области закупят 79 новых автобусов

Новые автобусы планируют закупить до 1 февраля 2024 года для Пензенской области. В регион поступит 79 машин разного класса вместимости.

По данным ИА «Пенза-пресс», закупки будут осуществляться за счет средств специального казначейского кредита. В регион поступили 10 больших автобусов, 43 автобуса среднего класса, а также 26 автобусов малого класса. Они будут использоваться на 55 областных маршрутах.

По данным Министерства цифрового развития, транспорта и связи, планируется приобретение автобусов «ЛиАЗ», «ГАЗ», «ПАЗ» и «КАвЗ». Транспортные средства пополнят автопарк предприятий Пензенской области.

В Алтайском крае за счет специального казначейского кредита планируется покупка 65 новых автобусов. В частности, в Барнаул поступит 41 автобус вместимостью до 100 человек.