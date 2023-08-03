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Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-4C» успешно вывела на орбиту метеоспутник

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Фото: Global Look Press/XinHua/Wang Jiangbo
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Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-4C» в четверг успешно вывела на околоземную орбиту метеорологический спутник «Фэнъюнь-3F». Трансляцию запуска и вывода спутника 3 августа проводило Китайское метеорологическое управление.

Запуск механизма был осуществлен в 11:47 по Пекинскому времени (06:47 по мск) со стартовой площадки космодрома Цзюцюань.

«Фэнъюнь-3F» пойдет в качестве замены на орбите спутнику «Фэнъюнь-3C», который на данный момент используется уже более 10 лет. Выведенный аппарат планируется эксплуатировать для наблюдения за движением атмосферных частиц и изменениями климата, а также специалисты с помощью него будут измерять атмосферные осадки.

Помимо этого, данные, полученные аппаратом, будут передаваться экспертам для прогнозирования погоды, исследования химии атмосферы и предупреждения стихийных бедствий.

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Ранее, 27 июля, Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) сообщила, что Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования «Яогань-36». Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2D».

«Чанчжэн-2D» — одноступенчатая одноразовая ракета-носитель. Она была создана Шанхайской академией космических технологий с целью вывода различных спутников на низкую околоземную орбиту.

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