Испанский военный журналист Рамон Лобо скончался в возрасте 68 лет

Военный испанский журналист-корреспондент Рамон Лобо Лейдер скончался в возрасте 68 лет. Об этом 3 августа сообщила испанская газета El Pais.

«Журналист и писатель Рамон Лобо, один из величайших военных корреспондентов испанской прессы, скончался в эту среду (2 августа. — Ред.) в Мадриде в возрасте 68 лет от рака легких, который у него диагностировали год назад», — говорится в сообщении.

Журналист родился в 1955 году в столице Венесуэлы Маракайбо. Начал заниматься журналистикой в раннем возрасте, на протяжении 20 лет он освещал основные международные конфликты от Боснии и Чечни до Ирака, Афганистана или Ливана.

«Он был одним из пропагандистов цифровой журналистики в газете Pais со своими блогами <…>, в которых собраны его афганские хроники в новом формате, уже далеком от бумаги», — отмечает газета.

В промежутках между лечением журналист совершил поездку в Венецию, где он посетил могилу писателя Иосифа Бродского. В 2001 году Рамон Лобо получил XVIII Премию Сирило Родригеса в области журналистики, присуждаемую Ассоциацией печати города Сеговия.