Торговое судно эпохи Древнего Рима обнаружили в Италии

У берегов Италии на дне Тирренского моря нашли затонувшее торговое судно эпохи Древнего Рима. Останки корабля обнаружили близ города Чивитавеккья, в 80 км от Рима, передает телеканал «Известия». Хорошо сохранившийся 20-метровый корпус покоился на глубине около 160 м. Трюмы судна оказались забиты сотнями кувшинов и амфор, которые датируют I–II веками н.э. Археологи назвали находку исключительной из-за уровня сохранности предметов.

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