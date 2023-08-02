Книжный автопробег пройдет по всей России

В Мурманске стартовал книжный автопробег «Дорога на маяк». Участники проедут через всю Россию, до Владивостока, сообщает телеканал «Известия». Цель проекта «Читающий август» — популяризация чтения, книжной культуры, русского языка и литературы, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, развитие библиотек, привлечение молодежи к книжной культуре. Организаторы хотят, чтобы 80% россиян читали более 12 книг в год. Отличительным знаком сезона станет наклейка на авто: «Внимание, читаю за рулем».

Книжный автопробег проходит с 1 по 20 августа.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.