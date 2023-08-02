Мост через Лену в Жигаловском районе Приангарья временно перекроют

В Иркутской области временно перекроют проезд по мосту через Лену в селе Тутура Жигаловского района. Об этом сообщает региональное правительство.

Движение по мосту ограничат в период с 3 по 11 августа, объезд будет осуществляться через Братск. В этот период рабочие должны демонтировать и заменить верхний и нижний настил, несущие балки.

«Закрытие моста — это экстренная мера. Минтранс региона приносит извинения за ее введение. Мы будем стараться провести работы максимально быстро», — говорится в сообщении властей.

Как уточняет ИА IrkutskMedia, наплавной мост был поврежден в конце июля в результате проезда самосвала, масса которого превышала грузоподъемность сооружения более чем в два раза. Для поиска виновных дирекция автодорог Иркутской области направила заявление в правоохранительные органы.

Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов отмечает, что по мосту в Тутуре проезжает большое количество спецтехники и грузовиков с превышением допустимой грузоподъемности. Для сохранения переправы власти намерены установить постоянный пост весового контроля.

Наплавной мост через Лену в Тутуре построили в 1971 году. Его грузоподъемность составляет 30 т одиночной нагрузки. Это значит, что одновременно на нем может находиться только один автомобиль, не превышающей установленного значения.