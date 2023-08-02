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Аналитик оценил рост курса доллара выше 94 рублей

Аналитик Шеин посчитал спекулятивным рост курса доллара выше 94 рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Директор по работе с клиентами «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин прокомментировал в среду, 2 августа, данные о том, что курс доллара в ходе торгов на Мосбирже поднялся выше 94 рублей.

По словам эксперта, в последние три недели происходит довольно странная ситуация с курсом, потому что было много факторов, чтобы национальная валюта укрепилась: и рост мировых цен на нефть, и налоговые платежи, и планы ЦБ продавать юани.

«Это движение (рост курса доллара. — Ред.) во многом, мне кажется, скорее, спекулятивно, нежели под этим есть фундаментальные основания», — пояснил он в беседе с RT.

По прогнозу Шеина, если курс закрепится на отметке в 94 рубля, то, скорее всего, можно ожидать дальнейший рост до 98 или даже до 100 рублей за доллар.

Говоря про сегодняшние объемы торгов, эксперт отметил, что они примерно на среднем уровне: нельзя сказать, что есть ажиотажный спрос на иностранную валюту.

«Скорее, это следствие того, что на таком разбалансированном рынке такие спекулятивные движения могут происходить», — заключил аналитик.

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Ранее в этот день курс доллара в ходе торгов поднялся выше 94 рублей, сообщает телеканал «360». Такой курс американской валюты зафиксирован впервые с 28 марта 2022 года, передает НСН.

При этом евро поднялся до отметки в 103 рубля, пишет «Москва 24».

Ранее, 6 июля, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что причина снижения курса рубля связана с ситуацией во внешней торговле, сообщает телеканал «Звезда».

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