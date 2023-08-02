Свои границы после военного переворота открыл Нигер

Нигер открыл границы с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом. Границы были закрыты из-за военного переворота и свержения главы государства Мохамеда Базума, передает телеканал «Известия». 28 июля лидера мятежников генерала Абдурахмана Тчиани объявили новым главой Нигера. В качестве президента Тчиани начал серию встреч с различными социальными кругами страны. В частности, лидер мятежников встретился с профсоюзами и христианскими общинами.

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