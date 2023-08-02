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Путин призвал министров подготовиться к ВЭФ
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Путин призвал министров подготовиться к ВЭФ

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Фото: РИА Новости/Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин в среду, 2 августа, призвал министров подготовиться к проведению Восточного экономического форума (ВЭФ).

В ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции глава государства подчеркнул, что мероприятие всегда проходит результативно, и в этом году должно быть также.

«Давайте все вместе подготовимся к экономическому форуму, дальневосточному. Как правило, он проходит на хорошей ноте, с большим результатом, нужно, чтобы и этот год был таким же результативным», — сказал Путин.

Президент отметил, что результат должен быть достойным усилий, которые предпринимались в этом направлении в течение последних нескольких лет.

Чудеса восточного: что обсуждали на ВЭФ-2022 и чем запомнился форум
Главными темами стали международные расчеты в «мягких» валютах, вызовы в авиастроении и перспективы въездного туризма

Восточный экономический форум пройдет на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) с 10 о 13 сентября. Мероприятие является ключевой международной площадкой для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития.

В 2022 году ВЭФ состоялся 5–8 сентября. Форум посетили как руководители регуляторов РФ и топ-менеджеры компаний, так и иностранные представители. Ключевой темой мероприятия тогда стал путь к многополярному миру. Помимо этого, участники обсудили возможности трансграничных платежей без SWIFT, вызовы при работе с новыми партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона и проблемы развития высокотехнологичных отраслей.

В общей сложности ВЭФ посетили более 7 тыс. человек из 68 стран. При этом общий объем подписанных контрактов приблизился к 3,3 трлн рублей.

Путин отметил высокий уровень прошедшего форума, а результаты форума назвал хорошими.

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