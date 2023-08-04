Колеса истории: что посмотреть в обновленном музее истории ГАЗ

Путешествия по России всегда были неисчерпаемым источником впечатлений, а сейчас, с активным развитием внутреннего туризма, возможностей провести отпуск интересно становится еще больше. Этим летом в топе рейтингов туристической привлекательности — Нижний Новгород. Город расцвел, здесь приятно гулять, и есть масса поводов сюда возвращаться. Один из главных — обновленный Музей истории Горьковского автозавода. Это не просто экспозиция машин легендарной марки ГАЗ — это мультимедийный центр со множеством современных технологий, где будет интересно как увлеченным автомобилями и компьютерами мальчишкам, так и взрослым ценителям отечественной истории и подлинных архивных материалов. Подробности — в материале «Известий».

Свой музей, где собраны машины разных поколений и можно проследить историю автомобилестроения, есть у каждого значимого автопроизводителя в мире. Как правило, такие экспозиции входят в перечень главных достопримечательностей городов, где они расположены, и всегда привлекают туристов — ведь мало кто в наше время равнодушен к автомобилям.

Такой музей всегда был и у ГАЗа. С инициативой о его создании выступили ветераны завода в 1965 году. Первую экспозицию открыли во Дворце культуры ГАЗа, в 1981-м музей переехал в отдельное здание на проспекте Ленина, рядом с производством. А в прошлом году, в год 90-летия Горьковского автозавода, завершилась двухлетняя реконструкция музея, которую провели в рамках программы «Новый социальный вектор» — это проект развития района, инициированный работниками автозавода и поддержанный общественным деятелем Олегом Дерипаской. Долгожданному обновлению не помешали ни пандемия, ни санкции. И сегодня, благодаря настойчивости и кропотливой работе команды музея и предприятия, у Нижнего Новгорода есть новая удивительная точка притяжения горожан и гостей города — 5 тыс. кв. метров истории ГАЗа, а по сути, и всего отечественного автопрома, рассказанной с помощью архивных документов, уникальных экспонатов и современных технологий.

Музей очень популярен: по будням и выходным, а особенно в праздники здесь всегда много посетителей. Поэтому перед поездкой лучше заранее купить билеты и заказать экскурсию на сайте.

Ожившее прошлое

Уникальная коллекция, в которой 43 тыс. единицы хранения, теперь занимает три этажа, соединенных эффектным стеклянным атриумом, в котором машины подвешены на тросах. Навигация в музее построена по классическому хронологическому принципу: с момента строительства автозавода до сегодняшнего дня. В контекст разных эпох вписаны легендарные машины ГАЗа, в истории создания которых отражается и история страны. В экспозиции 40 автомобилей, все на ходу — от «полуторок», «Побед» и «Чаек» до современных «Газелей» и «Соболей».

При этом ни один из экспонатов не существует сам по себе — в единый увлекательный сюжет все связывает мультимедиа: видеопроекции и анимация, сенсорные экраны и аудиоточки, видеоскопы и VR — в целом около 90 интерактивных локаций.

Например, если прикоснуться к рукояткам тачки первостроителей (она сохранилась с той поры) или к их подлинным инструментам, на стене оживет история строительства завода в кадрах кинохроники. Сложно представить, как обутые в онучи и лапти крестьяне из деревень Монастырка и Карповка почти без всякой техники построили за 18 месяцев крупнейший в стране автозавод, но так оно и было.

В зале, посвященном периоду Великой Отечественной войны, живое ощущение эпохи обеспечивают аудиозаписи голосов ветеранов, которые от первого лица рассказывают о пережитом: о работе в тяжелейших условиях, о бомбежках, почти полностью разрушивших автозавод, и о его восстановлении за рекордные 100 дней. Транслирует эти истории настоящее радио времен войны — то самое, по которому тогда слушали тревожные сводки с фронта. А с помощью VR-шлема можно с помощью дополненной реальности буквально перенестись в цех, где собирали легендарные «полуторки» ГАЗ-АА.

С помощью огромных видеоскопов, которые, как рентген, «просвечивают» машины, можно исследовать отдельные модули в 3D-формате — например, заглянуть под капот современной «Газели NEXT» или со всех сторон изучить ее двигатель.

Для тех, кто хочет погрузиться в историю детально, возле экспонатов есть сенсорные экраны: они хранят огромные массивы ценной информации, в том числе из музейных запасников, которую физически невозможно было бы разместить в пространстве. А благодаря современным технологиям любому посетителю доступны, например, оцифрованные инженерные документы, объявления о первых вакансиях 1930-х годов и закупке оборудования. Для исследователей это особенно ценно: многие материалы прежде не были представлены в экспозиции.

Уникальны не только документы. Среди экспонатов есть и автомобили, впервые представленные широкой публике (например, не пошедшая в серию ГАЗ-3115 «Волга» или прототипы внедорожников), и особые, знакомые только коллекционерам детали, вроде надкапотной фигурки сокола — именно он, а не знаменитый олень, изначально должен был украшать легковые машины марки ГАЗ.

Будущее уже здесь

Самая технологически продвинутая зона — интерактивная образовательная площадка, под которую полностью отведен третий этаж. Здесь есть все для того, чтобы увлечь школьников и студентов производством автомобилей на весь день, а может быть, и на всю жизнь.

С помощью современных технологий ребята могут познакомиться со множеством профессий сферы автомобилестроения: инженера, логиста, сварщика, оператора конвейера, специалиста сервисных служб и т. д.

Например, выбирая на сенсорном экране нужные опции, можно сконструировать свой автомобиль — и компьютер тут же испытает его на виртуальном треке. Или можно попробовать собрать машину из готовых агрегатов за отведенные две минуты — если уложился в норматив, запустится модель двигателя. На специальной мини-версии конвейера можно потрогать узлы и агрегаты автомобиля и тут же на экранах посмотреть, как идет процесс на настоящем производстве. Сварка, окраска, сборка — все можно рассмотреть в деталях, а в некоторых даже поучаствовать. Например, с помощью VR-шлемов поработать сварочным аппаратом или проехать по цеху на погрузчике.

В специальной зоне с тренажерами-симуляторами дети учатся водить машину и заправлять ее топливом. А в случае успешной сдачи экзамена на знание ПДД, можно получить собственные права, очень похожие на настоящие, которые за минуту при вас напечатает специальный принтер.

Люди завода

Очень важно, что при всей своей высокотехнологичности, со всем современным дизайном музей истории ГАЗа сохранил главное, что было в нем всегда, — особую атмосферу. Каждая локация напоминает, что машины — это рукотворное чудо, результат полета творческой инженерной мысли и большого физического труда многих людей.

Личные вещи и фотографии, свидетельства частной жизни автозаводцев, описания быта делают экспозицию живой и помогают прочувствовать каждую эпоху по-своему: вот карандашные портреты первостроителей, видимо, где-то на стройке набросанные корреспондентом советской многотиражки, вот личные часы легендарного конструктора ГАЗа Андрея Липгарта, а вот список названий нового грузовика, составленный конструктором Владимиром Носаковым — будущая «Газель» могла бы быть «Пчелкой», «Белкой» или даже «Челноком».

С особым чувством благодарности рассказана в музее история строительства первых микрорайонов вокруг ГАЗа, в том числе созданных руками самих автозаводцев. С Соцгорода начинался современный Автозаводский район — «город в городе», крупнейший в Нижнем Новгороде, до сих пор сохранивший не только архитектурные памятники советской эпохи (на них стоит взглянуть отдельно — в Нижнем есть тематические экскурсии по району), но и дух места, где удалось создать уникальную общность людей, объединенных делом жизни многих поколений. Собственно, сам музей — подтверждение того, что со временем в этом смысле на заводе ничего не изменилось: здесь все так же строят знаковые для своего времени автомобили и заботятся о своей малой родине.