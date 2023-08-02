Беспилотники задействуют в мониторинге лесных пожаров в Якутии

В Якутии запустят пилотный проект по применению беспилотников в мониторинге лесных пожаров. Соответствующее поручение глава республики Айсен Николаев дал на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (ЧС и ОПБ) 2 августа.

Как сообщает региональное правительство, сейчас патрулирование лесов осуществляется при помощи пилотируемой авиации, но зачастую оно невозможно из-за низкой облачности. В связи с этим снижается оперативность тушения.

Глава Якутии назвал выходом из ситуации применение беспилотников. В будущем подобное решение также положительно скажется на бюджете, ведь расходы на привлечение воздушных судов снизятся, пишет ИА YakutiaMedia.

«Эксперимент по беспилотникам планируют запустить с ООО «БАС», созданным Государственной транспортной лизинговой компанией и Фондом национальной технологической инициативы. При поддержке регионального правительства компания уже реализует в Якутии пилотный проект по отработке и определению наиболее эффективных сценариев использования беспилотных авиационных систем (БАС)», — говорится в сообщении властей.

Наиболее сложная ситуация с пожарами сейчас складывается в Усть-Майском районе Якутии. По данным на 2 августа, в районе действуют 30 лесных пожаров на общей площади 136 тыс. га. 1 августа туда вылетел самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон», 2 августа — еще два зондировщика.

Всего на вторую половину суток в республике зафиксировано 103 пожара общей площадью 198,53 га. Очаги действуют в 16 районах. В тушении задействовано 1208 человек, из них 663 работают в Усть-Майском районе. Также привлечено 43 единицы техники.