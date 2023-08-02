Реклама
Прямой эфир
Мир
Парусник с 2 т кокаина был перехвачен у берегов Испании
Экономика
Путин указал на важность углубления взаимодействия с Африкой в экономике
Мир
МИД Великобритании объявил о смене посла в Москве
Общество
Транспортная компания сообщила об улучшении ситуации на границе РФ с Китаем
Политика
Путин заявил о поставке более 2,5 млн экземпляров книг в библиотеки новых регионов
Общество
Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подготовке взрыва на Кубани
Мир
Путин заявил об отсутствии будущего у современной киевской политики
Мир
СМИ сообщили о сожжении государственного флага Франции на протесте в Сенегале
Мир
Посольство Боливии передало России ноту о желании вступить в БРИКС
Общество
Прокуратура потребовала закрыть лагерь в Анапе после нападения педофила на детей
Общество
В отношении сбившего подростка в Москве водителя Jaguar возбудили уголовное дело
Политика
Путин призвал министров подготовиться к ВЭФ
Мир
Депутат сейма назвал игрой с огнем вызов посла Польши в МИД Украины

Беспилотники задействуют в мониторинге лесных пожаров в Якутии

0
Фото: ТАСС/Евгений Софронеев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Якутии запустят пилотный проект по применению беспилотников в мониторинге лесных пожаров. Соответствующее поручение глава республики Айсен Николаев дал на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (ЧС и ОПБ) 2 августа.

Как сообщает региональное правительство, сейчас патрулирование лесов осуществляется при помощи пилотируемой авиации, но зачастую оно невозможно из-за низкой облачности. В связи с этим снижается оперативность тушения.

Глава Якутии назвал выходом из ситуации применение беспилотников. В будущем подобное решение также положительно скажется на бюджете, ведь расходы на привлечение воздушных судов снизятся, пишет ИА YakutiaMedia.

«Эксперимент по беспилотникам планируют запустить с ООО «БАС», созданным Государственной транспортной лизинговой компанией и Фондом национальной технологической инициативы. При поддержке регионального правительства компания уже реализует в Якутии пилотный проект по отработке и определению наиболее эффективных сценариев использования беспилотных авиационных систем (БАС)», — говорится в сообщении властей.

Наиболее сложная ситуация с пожарами сейчас складывается в Усть-Майском районе Якутии. По данным на 2 августа, в районе действуют 30 лесных пожаров на общей площади 136 тыс. га. 1 августа туда вылетел самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон», 2 августа — еще два зондировщика.

Всего на вторую половину суток в республике зафиксировано 103 пожара общей площадью 198,53 га. Очаги действуют в 16 районах. В тушении задействовано 1208 человек, из них 663 работают в Усть-Майском районе. Также привлечено 43 единицы техники.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023