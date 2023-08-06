Зима близко: как живут в пустеющей Воркуте

Воркута — четвертый по численности населения город за полярным кругом и самый восточный город Европы. Когда-то это было крупное шахтерское поселение, но сегодня Воркуту многие знают как «вымирающий» город — большое количество жителей уезжает на Большую землю, из-за этого здесь пустеют целые районы. Как сегодня живет Воркута и окружающие ее поселки, можно увидеть в галерее «Известий». На фото: памятник Ленину напротив Дома культуры в поселке Северный