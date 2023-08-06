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Зима близко: как живут в пустеющей Воркуте

Из-за оттока населения город называют вымирающим, но там по-прежнему остается более 50 тыс. человек
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Воркута
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Воркута — четвертый по численности населения город за полярным кругом и самый восточный город Европы. Когда-то это было крупное шахтерское поселение, но сегодня Воркуту многие знают как «вымирающий» город — большое количество жителей уезжает на Большую землю, из-за этого здесь пустеют целые районы. Как сегодня живет Воркута и окружающие ее поселки, можно увидеть в галерее «Известий». На фото: памятник Ленину напротив Дома культуры в поселке Северный

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Воркута
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Пожилая женщина, вышедшая погулять, возле заброшенного дома в собственном дворе

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Воркута
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Памятник шахтерам возле городской пожарной части

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Воркута
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Молодежь на окраине Воркуты

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Воркута
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В свободное время местные подростки качаются на тарзанке возле железного моста через реку Воркуту

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Воркута
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Анатолий Петрович, хант по национальности, потомственный оленевод, показывает шкуру медведя, которая хранится у него в гараже

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Воркута
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Эти старые сани принадлежали когда-то деду Анатолия Петровича

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Воркута
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Морозильник с мясом, рыбой и пантами оленя в доме оленевода

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Воркута
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Это две половины одного бивня — их с перерывом в год Анатолий Петрович нашел в тундре возле ручья, который, видимо, вымыл их из вечной мерзлоты. Ханты верят, что найденный бивень обязательно нужно к чему-то привязать — неважно, чтобы не убежал

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Воркута
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Местные жители на территории городского парка. На дальнем плане видна «Орбита» — установка системы космической радиосвязи, созданной на основе искусственных спутников Земли

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Воркута
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Заброшенное здание в поселке Рудник, в которое молодежь в свободное время приходит пострелять из пневматики

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Воркута
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Когда-то Рудник был первым поселением на месте будущего города, сегодня поселок пустует

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Воркута
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Когда-то здесь находился крупный городской район

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Воркута
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

На окраинах Воркуты

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Воркута
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Вид на церковь Архангела Михаила из окна заброшенного здания

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Воркута
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Зато в Воркуте действует собственный мотоклуб «Полярные волки». На фото: представитель «Полярных волков» в коридоре местного байк-центра

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Воркута
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Внутри байк-центра «Полярные волки» — клуб действует много лет. И здесь есть как молодые участники, так и байкеры с большим опытом

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Воркута
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В гараже одного из членов мотоклуба «Полярные волки»

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Воркута
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Знаменитый в Воркуте дом, прозванный в простонародье «китайская стена»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Всего в городе сегодня по-прежнему живет более 55 тыс. человек, а в городе и соседних поселках — около 70 тыс.
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Воркута
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
При этом сами жители не согласны с тем, что их город вымирающий, — они считают, что он просто уплотняется. Уехали те, кто хочет, но остаются те, кто любит Север и родную Воркуту
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