Зима близко: как живут в пустеющей Воркуте
Воркута — четвертый по численности населения город за полярным кругом и самый восточный город Европы. Когда-то это было крупное шахтерское поселение, но сегодня Воркуту многие знают как «вымирающий» город — большое количество жителей уезжает на Большую землю, из-за этого здесь пустеют целые районы. Как сегодня живет Воркута и окружающие ее поселки, можно увидеть в галерее «Известий». На фото: памятник Ленину напротив Дома культуры в поселке Северный
Пожилая женщина, вышедшая погулять, возле заброшенного дома в собственном дворе
Памятник шахтерам возле городской пожарной части
Молодежь на окраине Воркуты
В свободное время местные подростки качаются на тарзанке возле железного моста через реку Воркуту
Анатолий Петрович, хант по национальности, потомственный оленевод, показывает шкуру медведя, которая хранится у него в гараже
Эти старые сани принадлежали когда-то деду Анатолия Петровича
Морозильник с мясом, рыбой и пантами оленя в доме оленевода
Это две половины одного бивня — их с перерывом в год Анатолий Петрович нашел в тундре возле ручья, который, видимо, вымыл их из вечной мерзлоты. Ханты верят, что найденный бивень обязательно нужно к чему-то привязать — неважно, чтобы не убежал
Местные жители на территории городского парка. На дальнем плане видна «Орбита» — установка системы космической радиосвязи, созданной на основе искусственных спутников Земли
Заброшенное здание в поселке Рудник, в которое молодежь в свободное время приходит пострелять из пневматики
Когда-то Рудник был первым поселением на месте будущего города, сегодня поселок пустует
Когда-то здесь находился крупный городской район
На окраинах Воркуты
Вид на церковь Архангела Михаила из окна заброшенного здания
Зато в Воркуте действует собственный мотоклуб «Полярные волки». На фото: представитель «Полярных волков» в коридоре местного байк-центра
Внутри байк-центра «Полярные волки» — клуб действует много лет. И здесь есть как молодые участники, так и байкеры с большим опытом
В гараже одного из членов мотоклуба «Полярные волки»
Знаменитый в Воркуте дом, прозванный в простонародье «китайская стена»