В Южной Корее из-за жары умерли 23 человека

Число погибших в результате аномальной жары в Южной Корее этим летом возросло до 23 человек, температура в некоторых районах республики превысила 38 градусов. Об этом в среду, 2 августа, сообщает Yonhap.

«В общей сложности 21 человек умер от, предположительно, связанных с жарой заболеваний в период с 20 мая по конец июля. Только во вторник было зарегистрировано еще два случая смерти», — цитирует агентство сообщение экстренных служб.

Отмечается, что количество жертв жары втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Накануне южнокорейское правительство впервые за четыре года повысило предупреждение о сильной жаре до «серьезного», самого высокого уровня в четырехпольной шкале. Его вводят, когда температура достигает 35 градусов на большей части территории страны или 38 градусов в некоторых районах в течение как минимум трех дней.

В настоящее время в Южной Корее зарегистрировано 400 случаев заболеваний, связанных с жаркой погодой.

19 июля программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus представила сведения, согласно которым июль 2023 года на планете может стать самым жарким в истории. Там сообщалось, что с весны наблюдается перегрев океанов, а скорость этого явления сильно удивляет ученых во всем мире.

Кроме того, 17 июля специалисты из Всемирной метеорологической организации (ВМО) сообщили, что температура воздуха в Северной Америке, Азии, на севере Африки и в Средиземноморье будет превышать +40 градусов на протяжении нескольких дней.