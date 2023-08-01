Умер советский и российский писатель Александр Николюкин

Советский и российский писатель-американист Александр Николюкин 28 июля умер на 96 году жизни в московской больнице из-за тяжелого отравления, врачи боролись за его жизнь пять дней. Об этом 1 августа сообщило издание «Регнум» со ссылкой на источник.

Он поступил в ГКБ № 1 ночью 23 июля в тяжелом состоянии с симптомами тяжелого отравления.

«95-летний мужчина с диагнозом цереброваскулярная болезнь, хроническая ишемия головного мозга, химический ожог пищевода 3-й степени. Предположительно пациент отравился уксусом», — рассказал собеседник агентства.

Тело писателя направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит точную причину смерти. Правоохранительные органы по данному факту проводят проверку.

Николюкин Александр Николаевич родился 26 мая 1928 года. Он был советским и российским писателем, историком, который специализировался на литературе США и Великобритании.