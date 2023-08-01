Автомобили Jaecoo начнут продавать в России уже в сентябре
Продажи автомобилей китайского бренда Jaecoo начнутся в России уже в сентябре. Первой моделью, которая появится на рынке, станет пятиместный кроссовер J7, передает телеканал «Известия». Флагманские шоурумы Omoda & Jaecoo могут открыться уже в августе. По данным из открытых источников, только с начала года продажи авто китайских брендов выросли в четыре раза, до 168 тыс. машин.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.