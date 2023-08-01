Школьных охранников будут готовить к отражению вооруженных нападений

Охранников школ будут готовить к отражению вооруженных нападений. Росстандарт подготовил проект ГОСТа для сотрудников ЧОПов. При разработке стандартов опирались на отечественный и зарубежный опыт. Для охранников предложили ввести практические тренировки, передает телеканал «Известия». Национальный стандарт актуализируют впервые с 2019 года.

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