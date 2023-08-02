Театральный ремонт

В октябре секретариат Союза театральных деятелей (СТД) России утвердит новый регламент национальной премии и фестиваля «Золотая маска».

С принятием лет этак лет на пять-восемь запоздали — с некоторых пор скандал и «Золотая маска» стали синонимами — в ущерб творческой составляющей, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда.

Поскольку в СТД работают мудрые люди, они заранее, неофициально, ознакомили общественность с проектом документа, дабы понять спектр мнений и соответственно корректировать работу. Напомню, какие нововведения призваны усовершенствовать наш театральный процесс.

В новом регламенте сокращено количество номинаций. Было 38, станет 31 — не будут выбирать лучших композитора, художника по свету (и в драматическом, и в музыкальном театре), актера на роль второго плана в оперетте / мюзикле, драматурга в драматическом театре.

Такие номинации, как «Эксперимент», «Драматический спектакль малой формы», «Спектакль современного танца» также исчезнут в качестве самостоятельных.

Президентом «Золотой маски» станет председатель СТД (сегодня это народный артист РСФСР Александр Калягин), который единолично назначает гендиректора всей институции.

Списки кандидатов в экспертные советы и жюри формирует СТД, а не ассоциации, гильдии и другие профобъединения, как это принято сейчас. А утверждает и редактирует гендиректор премии и представители Минкультуры.

Номинантов на премию, в свою очередь, утверждает секретариат СТД, при этом учитывается позиция Минкультуры.

Мнения о новом проекте регламента «Золотой маски», если судить по откликам в СМИ и соцсетях, варьируются от «Наконец-то, давно пора, теперь будем таланты поддерживать, а не скандалить» до «Позор, пропала независимая премия, теперь чиновники всё подомнут под себя».

Позволю себе не разделить ни первое, ни второе. Скандалы вокруг «Золотой маски» как были, так и будут.

Во-первых, потому что это конкурс. Кто-то побеждает, кто-то проигрывает, и недовольные экспертами и судьями — обязательная соревновательная составляющая.

Во-вторых, у «Золотой маски» в отличие от премий в смежных искусствах нет сопоставимых по статусу конкурентов, а победа на ней, так сложилось, влияет на получение званий и господдержки, что особенно важно для провинциальных коллективов. Соответственно, ставка высока, и эмоции зашкаливают.

Избавиться от нездорового ажиотажа вокруг «Золотой маски» можно только одним способом: нам нужно больше премий, хороших и разных, как с государственной, так и со спонсорской поддержкой. Причем отвергнутые номинации — «Спектакль современного танца», «Эксперимент», «Драматический спектакль малой формы» — вполне могут быть формообразующими самостоятельных премий всероссийского масштаба.

А номинаций на «Маске», на мой взгляд, должно быть еще на порядок меньше. Даже их нынешнее урезанное количество обесценивает премию.

Кстати, идеальный способ избавиться от «номинативного» комплекса уже 21 год продвигает учредитель «Золотой маски» СТД. У премии «Гвоздь сезона», которую он также учредил, нет специальных номинаций. Награду получает спектакль — как результат работы всего творческого коллектива.

Неясным остается, зачем «Маске» два жюри. Театр-то у нас один, направлений в нем два — драматическое и музыкальное. Если дать их представителям возможность оценивать друг друга, клановости и предвзятости, неизбежных при любом судействе, точно будет меньше.

Формат тоже имеет значение. На музыкальных и балетных конкурсах давно отказались от общений и обсуждений: только оценки в запечатанных конвертах. Суммировали — определили победителя. Недовольных остается много, но прозрачность процедуры протесты останавливает.

Что касается административной реформы премии (состав как экспертных советов, так и жюри контролирует СТД, утверждает председатель, редактирует, если сочтет нужным, Минкультуры), то странно возмущаться ее якобы предвзятостью и намерением задушить свободную мысль.

СТД — общественная организация. Национальную премию содержало и содержит государство в лице Министерства культуры, выделяющее СТД средства на ее проведение. Генспонсор, спонсоры и партнеры «Золотой маски» тоже привлечены им.

Кто платит, тот и музыку заказывает — эта формула и зафиксирована в новом регламенте. Желающие быть независимыми могут зарегистрировать свою премию и вручить собственные награды.

И последнее. Есть у «Золотой маски» замечательное приобретение — одноименный фестиваль, во время которого жители городов (в нынешнем году это Нижний Новгород, Омск, Ульяновск, Екатеринбург, Новокуйбышевск, Пермь, Новосибирск, Петрозаводск, Костомукша, Череповец, Новокузнецк, Нижний Тагил, Санкт-Петербург) имеют возможность увидеть, чем богата театральная Россия.

Здесь уже никто ни с кем не конкурирует, коллективы мирно соседствуют, показывают спектакли, обмениваются опытом. Идеальная и, как видно, легко достижимая модель театрального сосуществования.

А премия «Золотая маска», как и любая премия такого масштаба, — дело хлопотное и конфликтное, к чистому искусству порой имеющее весьма отдаленное отношение. Это и надо учитывать, оценивая перспективы ее нового регламента.

Автор — доктор искусствоведения, профессор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора