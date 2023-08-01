Рейтинг самых популярных стран у российских туристов в 2023 году
Российские туристы в 2023 году чаще посещали Турцию, ОАЭ и Таиланд, сообщает Ассоциация туроператоров России. Больше всего граждане летали в Турцию — почти 2,6 млн визитов. Турпоток в Анкару всего на 3,5% меньше доковидных объемов, передает телеканал «Известия». Второе место занимают ОАЭ — более 800 тыс. россиян. Реже посещали Таиланд — страна приняла 791,6 тыс. туристов. Как отметили в Ассоциации туроператоров России, российский турпоток в Таиланд вырос почти в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.