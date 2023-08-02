Эксперты рассказали, какую долю стоимости жилья может покрыть маткапитал

На вторичном рынке по России в целом материнский капитал компенсирует 17% средней стоимости жилья, а на первичном — только 12%, говорится в исследовании «Авито Недвижимости», с которым ознакомились «Известия» 2 августа. Эксперты изучили цены в июле 2023 года и определили, какую долю от стоимости недвижимости в городах-миллионниках можно покрыть таким способом.

Как отметили аналитики, средняя стоимость двухкомнатной квартиры на вторичном рынке России в конце прошлого месяца составила 4,5 млн рублей и маткапитал покрыл бы 17% из этих расходов. При этом в крупных городах выгоднее всего использовать материнский капитал на покупку такого жилья в Челябинске, Волгограде, Перми, Омске, где выплата могла бы покрыть большую, чем в среднем по стране, долю.

На первичном рынке средняя цена двухкомнатного жилья в России в июле составила 6,6 млн рублей, маткапитал компенсировал бы такую покупку только на 12%. Большую, чем в среднем по РФ, долю материнский капитал сможет покрыть в Волгограде, Челябинске, Перми, Самаре, Ростове-на-Дону, Воронеже и Уфе.

«Для семей с детьми более предпочтительным вариантом является инвестиция материнского капитала в жилье на вторичном рынке, чем в новостройке. В такую квартиру можно сразу въехать и улучшить свои жилищные условия, а не ждать несколько лет сдачи объекта. Это выгоднее и с финансовой точки зрения. В среднем по стране за маткапитал на вторичке можно приобрести почти 9 кв. м, а в новостройке — 7 кв. м», — сказал коммерческий директор «Авито Недвижимости» Николай Попов.

В начале июля участники рынка недвижимости рассказали «Известиям», что средняя стоимость квадратного метра новостроек по России упала впервые с лета 2022 года. По словам директора по продажам федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева, средняя цена 1 кв. м в новых домах снизилась на 0,5%

29 марта в СК «Росгосстрах» рассказали, о каких квартирах мечтают жители России. Так, 48% россиян заявили, что хотят недвижимость в элитном жилом комплексе, 28% — в качественной новостройке, а 10% — в историческом здании.