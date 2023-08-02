Реклама
Прямой эфир
Армия
Расчет САУ «Гиацинт» ВС РФ уничтожил немецкую гаубицу PzH 2000
Мир
В МИД РФ рассказали о связи ЕАЭС и проекта КНР «Один пояс — один путь»
Происшествия
Автобус столкнулся с грузовиком в Ставрополье
Происшествия
На Камчатке арестовали обвиняемого в убийстве друга мужчину
Происшествия
В Иркутске пассажирский самолет столкнулся со стаей птиц
Мир
Песков допустил возвращение к зерновой сделке на условиях Москвы
Мир
В США приравняли обвинения Трампу к попытке вмешательства в выборы
Мир
Киевская администрация заявила о срабатывании системы ПВО в регионе
Мир
Белый дом не согласился с понижением Fitch рейтинга дефолта эмитента США
Мир
В Польше заявили о загнанной в тупик Варшаве из-за помощи Киеву
Армия
Авиация и артиллерия группировки «Юг» атаковали объекты ВСУ
Наука и техника
Northrop Grumman запустила последнюю ракету с российскими двигателями
Мир
В Нигере заявили об открытии границы с пятью странами
Армия
Корреспондент «Известий» побывал на линии боев в Марьинке

Эксперты рассказали, какую долю стоимости жилья может покрыть маткапитал

Эксперт Попов: за маткапитал россияне могут купить 9 кв. м жилья на вторичном рынке
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На вторичном рынке по России в целом материнский капитал компенсирует 17% средней стоимости жилья, а на первичном — только 12%, говорится в исследовании «Авито Недвижимости», с которым ознакомились «Известия» 2 августа. Эксперты изучили цены в июле 2023 года и определили, какую долю от стоимости недвижимости в городах-миллионниках можно покрыть таким способом.

Как отметили аналитики, средняя стоимость двухкомнатной квартиры на вторичном рынке России в конце прошлого месяца составила 4,5 млн рублей и маткапитал покрыл бы 17% из этих расходов. При этом в крупных городах выгоднее всего использовать материнский капитал на покупку такого жилья в Челябинске, Волгограде, Перми, Омске, где выплата могла бы покрыть большую, чем в среднем по стране, долю.

На первичном рынке средняя цена двухкомнатного жилья в России в июле составила 6,6 млн рублей, маткапитал компенсировал бы такую покупку только на 12%. Большую, чем в среднем по РФ, долю материнский капитал сможет покрыть в Волгограде, Челябинске, Перми, Самаре, Ростове-на-Дону, Воронеже и Уфе.

«Для семей с детьми более предпочтительным вариантом является инвестиция материнского капитала в жилье на вторичном рынке, чем в новостройке. В такую квартиру можно сразу въехать и улучшить свои жилищные условия, а не ждать несколько лет сдачи объекта. Это выгоднее и с финансовой точки зрения. В среднем по стране за маткапитал на вторичке можно приобрести почти 9 кв. м, а в новостройке — 7 кв. м», — сказал коммерческий директор «Авито Недвижимости» Николай Попов.

Пока все в дом: в России впервые за год упали цены на новостройки
Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение стоимости такой недвижимости

В начале июля участники рынка недвижимости рассказали «Известиям», что средняя стоимость квадратного метра новостроек по России упала впервые с лета 2022 года. По словам директора по продажам федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева, средняя цена 1 кв. м в новых домах снизилась на 0,5%

29 марта в СК «Росгосстрах» рассказали, о каких квартирах мечтают жители России. Так, 48% россиян заявили, что хотят недвижимость в элитном жилом комплексе, 28% — в качественной новостройке, а 10% — в историческом здании.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023